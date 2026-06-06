In einem kleinen englischen Dörfchen feiert die britische Königsfamilie eine Hochzeit. Mit dabei sind auch die Töchter von Ex-Prinz Andrew.

Kemble (dpa) - In einem malerischen Dorf in der englischen Grafschaft Gloucestershire hat die britische Königsfamilie die Hochzeit des Neffen von König Charles III. (77), Peter Phillips, und seiner Frau Harriet gefeiert. Der Sohn von Prinzessin Anne heiratete die Krankenschwester in einer privaten Zeremonie in der All Saints’ Church in dem Dörfchen Kemble.

Der britische Monarch und seine Frau, Königin Camilla (78), wurden Medienberichten zufolge mit Jubel empfangen, als sie bei der Kirche eintrafen. Bilder zeigen, wie die beiden mit breitem Lächeln aus dem Auto steigen. Auch das Thronfolgerpaar, Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44), nahmen an den Feierlichkeiten teil.

Das britische Königspaar wurde mit Jubel empfangen. Foto: Ben Birchall/dpa

Das Königshaus hatte die Verlobung der beiden im Sommer 2025 bekanntgegeben. Phillips trägt nach einer frühen Entscheidung von Anne und deren erstem Ehemann Mark Phillips keinen royalen Titel.

Peter Phillips und Harriet Sperling, die fortan ebenso den Namen Phillips trägt, begannen ihre Beziehung laut BBC 2024. Der 48-Jährige trennte sich demnach vier Jahre zuvor von seiner ersten Frau, Autumn Kelly.

Im Sommer 2025 wurde die Verlobung bekanntgegeben. Foto: Ben Birchall/dpa

Töchter von Ex-Prinz Andrew unter Gästen

Mit dabei waren auch die Töchter des tief gefallenen Ex-Prinzen Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36). Andrew Mountbatten-Windsor geriet im Zuge des Skandals um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verruf.

Im Laufe der Zeit wurden ihm alle Titel und Ehren aberkannt. Zuletzt wurde er wegen des Verdachts auf Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt zwischenzeitlich festgenommen, die Polizei ermittelt weiter gegen ihn.

Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie reisten nach Kemble. Foto: Ben Birchall/dpa

Erst am Freitag machte Andrew erneut Schlagzeilen. Wie ein Bericht des britischen Rechnungshofs National Audit Office (NAO) offenbarte, wohnte der Bruder von Charles nicht nur jahrelang mietfrei in dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge in Windsor, sondern erzielte auch Einnahmen aus der Untervermietung von Nebengebäuden.

Auch Beatrice und Eugenie verfügen dem Bericht zufolge über sehr günstige Mietverträge für ihre royalen Immobilien - zahlen müssen sie allerdings nicht, denn die Rechnung begleicht Onkel Charles. Und das, obwohl sie keine offiziellen Aufgaben für die Königsfamilie wahrnehmen.