Prime Video veröffentlicht erstmals weltweite Top-10-Listen. In der ersten Ausgabe spielen gleich drei deutsche Produktionen ganz vorne mit.

München (dpa) - Das deutsche Comedy-Format «LOL: Last One Laughing» ist bei Prime Video in der letzten Mai-Woche die meistgesehene nicht-englischsprachige Original-Serie weltweit gewesen. Die siebte Staffel der Show mit Michael «Bully» Herbig belegte zudem Platz fünf aller meistgesehenen Serien bei Prime Video weltweit überhaupt - unabhängig von der Sprache, wie der von Amazon betriebene Streaming-Dienst weiter mitteilte.

Bei «LOL: Last One Laughing» treten prominente Komiker und Entertainer gegeneinander an, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen: Wer lacht oder auch nur grinst, fliegt raus.

Prime Video veröffentlicht erstmals wöchentliche globale Top-10-Listen seiner meistgesehenen Titel. Die Ranglisten werden nach Angaben des Streaming-Dienstes nach Serien, Filmen sowie nicht-englischsprachigen Serien und Filmen aufgeteilt. Die Top-10-Listen beruhen demnach auf der weltweiten Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer von Montag bis Sonntag. Veröffentlicht würden sie jeweils mittwochs auf der Webseite About Amazon.

In der ersten Ausgabe für die Woche vom 25. bis 31. Mai 2026 sind neben «LOL: Last One Laughing» den Angaben zufolge zwei weitere deutsche Titel in den globalen Top 10 vertreten: Die Prime-Original-Serie «Maxton Hall» belegt Platz 4 der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Serien, der Prime-Original-Film «Der Tiger» Platz 10 der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Filme.