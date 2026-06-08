Fast vier Jahre nach dem Ende seiner preisgekrönten Sendung «Chez Krömer» beim RBB bekommt der Komiker eine neue TV-Show. Diesmal unter einem anderen Dach.

Berlin/Mainz (dpa) - Komiker Kurt Krömer kehrt nach ZDF-Angaben mit einer eigenen Show ins Fernsehen zurück. «Kurt Krömer kommt zum ZDF. Er hat wieder große Lust auf Fernsehen», sagte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann dem Branchendienst «DWDL.de».

Demnach soll die neue Show den Titel «Krömers letzte Stunde» tragen und für ZDFneo und das ZDF-Streamingportal produziert werden. «Geplant sind vier Folgen, in denen er jeweils zwei Gäste zu einer Mischung aus Talk und Spielen begrüßen wird, es ist ein bisschen wie immer: Krömer macht Krömer-Sachen, alles etwas unberechenbar, lustig sowieso, aber auch mit einer guten Portion Ernsthaftigkeit», erklärte Heidemann das Konzept.

Ein Starttermin für die neue Sendung ist bislang noch nicht bekannt. Bisher waren Krömers eigene TV-Shows beim RBB angedockt. Bis Ende 2022 lief dort auch seine preisgekrönte Talkshow «Chez Krömer».