Oft suchen Lkw-Fahrer lange oder vergeblich einen Parkplatz an Autobahn-Rastanlagen. Ein neuer digitaler Service soll helfen. Der Bundesverkehrsminister gibt den Startschuss an der A2.

Hamm (dpa) - Ein neuer Info-Service soll Fahrerinnen und Fahrern von Lastwagen helfen, zügig einen der begehrten Parkplätze an Autobahn-Rastanlagen zu finden. Der Stellplatz-Informationsdienst (SID) sei ein «digitales Upgrade mit großer Wirkung für den Güterverkehr und für den Logistikstandort Deutschland», sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) an der Anlage Rhynern Süd an der A2 bei Hamm.

Ab sofort seien nun die Belegungsdaten für alle 1.850 Autobahn-Rastanlagen kostenlos verfügbar. Das digitale System funktioniere echtzeitnah und sei einfach in der Nutzung.

Der Bundesverkehrsminister spricht von einem echten Gewinn. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Der Bundesverkehrsminister gibt den Startschuss für das SID-Tool. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Wie das SID-System funktioniert

Starker Lkw-Verkehr auf Autobahnen führt häufig zu überfüllten Rastanlagen. Für Fahrer wird es schwierig, einen freien Parkplatz für ihre vorgeschriebenen Ruhezeiten zu finden, mitunter wird in riskanter Weise an Ein- und Ausfahrten von Rastanlagen, auf Auto-Parkplätzen oder am Autobahn-Seitenstreifen geparkt. Das SID soll Abhilfe schaffen.

Die Daten kommen aus dem Lkw-Mautsystem. Die Parkmöglichkeiten können von den Fahrern über verschiedene Apps abgerufen werden. Wird eine Auslastung angezeigt, können überfüllte Lkw-Rastplätze umfahren und gezielt freie Parkmöglichkeiten angesteuert werden.

Der flächendeckende Start des SID auf allen Rastanlagen an Autobahnen werde zur Reduzierung von Parksuchverkehren und zu mehr Sicherheit führen, betonte der Präsident des Bundesamts für Logistik und Mobilität, Christian Hoffmann, laut Mitteilung.

Im zweiten Schritt sollen auch die Rastanlagen an Bundesstraßen sowie private Parkraumanbieter und Autohöfe in den SID integriert werden. Das Ganze ist ein gemeinsames Projekt von Toll Collect, Bundesverkehrsministerium, der Bundesanstalt für Straßenwesen und weiteren Playern.

Die Nutzung sei einfach, hieß es. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Es werden auch mehr Parkplätze benötigt

Laut Bundesverkehrsministerium wird zugleich intensiv daran gearbeitet, die Zahl der Lkw-Parkplätze auf Autobahn-Rastanlagen kontinuierlich zu erhöhen. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) geht von bundesweit25.000 bis 40.000 fehlenden Stellplätzenaus.

«Wer nach stundenlanger Fahrt keinen sicherenLkw-Stellplatzfindet, steht vor einer unzumutbaren Entscheidung: gegen Vorschriften verstoßen oder trotz Übermüdung weiterfahren», sagte DVR-Präsident Manfred Wirsch der Deutschen Presse-Agentur. Die Kraftfahrer sorgten täglich dafür, dass die Wirtschaft funktioniere und die Regale gefüllt seien. «Sie verdienen sichere und verlässliche Bedingungen für ihre gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten.»

Das neue SID-Angebot sei ein wichtiger und richtiger Schritt. «Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das System lückenlos funktioniert», mahnte Wirsch. Nötig sei zudem die Möglichkeit, verfügbare Stellplätze verbindlich reservieren zu können. Denn die Information über einen freien Parkplatz helfe nicht, wenn dieser bei der Ankunft dann doch bereits belegt sei.