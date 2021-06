Astronauten der Esa und der Nasa haben den ersten von sechs neuen Sonnenkollektoren der Internationalen Raumstation ISS installiert. Der Außeneinsatz des Franzosen Thomas Pesquet (Esa) und des Amerikaners Shane Kimbrough am Sonntag sei erfolgreich verlaufen, wie die Nasa am Sonntag mitteilte. Der Weltraumspaziergang, der live im Internet übertragen wurde, dauerte mehr als sechs Stunden. Insgesamt sollen sechs neue Sonnensegel installiert werden, um die Stromversorgung in dem Außenposten der Menschheit zu gewährleisten. Die neuen Sonnenkollektoren mit einer Fläche von knapp 110 Quadratmetern werden vor die derzeitigen Sonnensegel positioniert. Letztere funktionierten weiterhin, zeigten aber nach mehr als 20 Jahren erwartete Altersentscheidungen.