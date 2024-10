Ein historischer Grenzweg im Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge und Frankenwald ist etwa 170 Kilometer lang. Außerdem ist er der älteste und mit etwa 100.000 Wanderern jährlich der meistbegangene Weitwanderweg Deutschlands (unser Bild zeigt einen Grenzstein aus dem Jahr 1794). Natürlich wollen wir von Ihnen wissen, wie der Weg in Thüringen heißt, den wir nach dem Biggesee in NRW besucht haben.

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

