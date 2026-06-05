Weniger Länder, weniger Publikum: Beim ESC-Finale schalteten 2025 deutlich mehr Menschen ein als in diesem Jahr. Welche Rolle der Boykott mehrerer Staaten spielte.

Genf (dpa) - Das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) hat in diesem Jahr gut 20 Prozent weniger Zuschauer gehabt als 2025. 131 Millionen Menschen schauten beim Sieg von Dara mit dem Song «Bangaranga» für Bulgarien zu, wie der Ausrichter, die EBU, in Genf mitteilte. Beim Finale 2025 in Basel waren es 166 Millionen gewesen.

Die EBU erklärt dies mit der Abwesenheit einiger Länder. Island, Irland, Spanien, die Niederlande und Slowenien hatten aus Protest gegen die Teilnahme Israels keine Interpreten zu dem Liederwettbewerb geschickt.

Auch der Anteil der jungen Leute zwischen 15 und 24 Jahren unter den Finale-Zuschauern lag niedriger als 2025 und nur noch bei 54,8 Prozent. Im Mai 2025 hatte die EBU für das Basler Finale 60,4 Prozent gemeldet.