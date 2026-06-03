Panorama Eingemauerte Frauenleiche nahe Wien entdeckt

Eingemauerte Leiche entdeckt
Die Tote soll nun von der Gerichtsmedizin untersucht werden. (Symbolbild)

In einer kleinen Gemeinde bei Wien wird eine Tote in einer Mauer gefunden. Die Ermittlungen laufen, die Leiche soll obduziert werden. In dem Fall gibt es noch viele offene Fragen.

Münchendorf (dpa) - In Österreich ist die eingemauerte Leiche einer Frau entdeckt worden. Die Polizei fand die Tote in einem Haus in Münchendorf südlich von Wien, wie der Deutschen Presse-Agentur aus Behördenkreisen bestätigt wurde. Zuvor hatten die Zeitungen «Heute» und «Kronen Zeitung» über den Fall berichtet. Demnach handelt es sich bei der Toten um eine betagte Frau.

In dem Fall werde ermittelt und eine Obduktion sei in Auftrag gegeben worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien der dpa. Weitere Details gab sie nicht bekannt.

Fundort in kleiner Gemeinde bei Wien

Ermittler seien vorige Woche mit Hilfe der Feuerwehr in das Haus gelangt, hieß es aus Behördenkreisen. Die Frau hatte demnach nicht ständig in Münchendorf gelebt, sondern hatte dort einen Zweitwohnsitz. Die ländliche Gemeinde mit rund 3.000 Einwohnern liegt im Umland der österreichischen Hauptstadt.

Zu Medienberichten, nach denen die Frau schon seit Jahren tot sein könnte, äußerte sich die Staatsanwaltschaft ebenfalls nicht. Auch Spekulationen, wonach die Tote versteckt worden sein könnte, um weiterhin Sozialleistungen für die Frau zu beziehen, kommentierte die Sprecherin nicht.

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