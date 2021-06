Die Hitzewelle hat Deutschland zum aktuellen Temperatur-Hotspot in Europa gemacht. „Mit Höchsttemperaturen von verbreitet über 30 Grad ist Deutschland derzeit die wärmste Region Europas“, sagte Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Es bleibt heiß. Bis zu 37 Grad erwartet der DWD am Samstag im Osten des Landes. Auch die Nacht kann weiterhin zu einer schwitzigen Angelegenheit werden. Von Samstag auf Sonntag wird erneut eine Tropennacht erwartet, von der Meteorologen sprechen, wenn die Temperaturen nachts nicht unter 20 Grad fallen. In zahlreichen Regionen lagen die Tiefsttemperaturen schon in der Nacht zum Freitag über dieser Schwelle, wie ein DWD-Meteorologe sagte. Die höchste nächtliche Tiefsttemperatur bis zum Freitagmorgen wurde laut DWD im südpfälzischen Bad Bergzabern gemessen. Dort wurde es zu keinem Zeitpunkt kühler als 22,6 Grad.