Und wieder geht es um das Emirat: Ab dem Jahr 2026 wird Katar für mindestens 15 Jahre zwei Millionen Tonnen Flüssigerdgas nach Deutschland liefern. Das wurde vergangene Woche bekannt. Das sogenannte LNG-Gas soll die ausbleibenden Lieferungen aus Russland ersetzen. Wir wollen heute von Ihnen wissen: Wie viel des deutschen Jahresbedarfs würde die Menge nach derzeitigem Stand decken?

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der RHEINPFALZ zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir Englands Kapitän Harry Kane, der bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar als erster Spieler die – von der Fifa verbotene – „One Love“-Armbinde tragen sollte. Der Preis geht diese Woche an Robert Günther aus Hochspeyer. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per Mail an: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.