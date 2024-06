Von Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg: Von Peenemünde aus, wo wir vergangene Woche waren, startete die erste Rakete in den Weltraum – die „V2“, eine vom NS-Regime ersehnte „Wunderwaffe“ für den Zweiten Weltkrieg. Heute wird ein Barockschloss mit Interieurs des Fürsten Hermann von Pückler-Muskau in Cottbus gesucht. Es wurde in den 1770er Jahren gebaut, die Ausstattung stammt größtenteils aus der Zeit um 1860. Wie heißt das Schloss, dessen Grüner Salon hier zu sehen ist?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Helga Ries aus Ludwigshafen geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.