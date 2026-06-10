Panorama Bewaffnete in Südafrika fallen in Siedlung ein - zwölf Tote

Südafrika
Die Schwerbewaffneten fielen am späten Abend in die Siedlung ein. (Illustration)

Schwerbewaffnete schießen spätabends in einer Siedlung um sich. Die Gewalt dauert über eine Stunde, viele Menschen sterben. Die Polizei sucht nach dem Motiv.

Johannesburg (dpa) - Bei einer Massenschießerei in Südafrika sind der Polizei zufolge mindestens zwölf Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. Eine Gruppe von etwa zehn mit Maschinengewehren Bewaffneten fiel demnach am Dienstagabend gegen 23 Uhr in eine informelle Siedlung in Cleveland nahe der Wirtschaftsmetropole Johannesburg ein und eröffnete das Feuer.

Die Tatverdächtigen kamen laut der Polizei in einem weißen Van und griffen die Siedlung von zwei Seiten an. Unter den Todesopfern befänden sich neun Männer und drei Frauen. Der Schusswechsel habe mehr als eine Stunde gedauert, sagte ein Anwohner dem Fernsehsender eNCA.

Das Motiv für die Tat war zunächst unklar. Die Polizei leitete eine Großfahndung nach den Tätern ein. Zahlreiche Waffen der Täter seien am Tatort sichergestellt worden.

Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x