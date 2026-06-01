Mit großen Diskussionsrunden und digitalen Plattformen testen ARD und ZDF neue Wege im Austausch mit dem Publikum. Was sich dabei verändert und welche Erfahrungen sie machen.

Berlin (dpa) - Mehr zuhören, mehr diskutieren, mehr Austausch mit dem Publikum: ARD und ZDF probieren derzeit zahlreiche neue Dialogformate aus. Die Sender reagieren damit auch auf Vorgaben des Reformstaatsvertrags, der seit Dezember 2025 gilt und den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern stärken soll.

84 Menschen für 84 Millionen

Bei der ARD steht das Thema etwa heute im Mittelpunkt eines Themenabends. Anfang Mai kamen dafür in Leipzig und Baden-Baden 84 Menschen zusammen – symbolisch für die rund 84 Millionen Menschen in Deutschland. Zwei Tage lang diskutierten sie über gesellschaftliche Streitfragen und persönliche Erfahrungen – bewusst ohne klassische Talkshow-Moderation. Entstanden ist daraus die Talkreihe «Was Deutschland verbindet», die in der ARD-Mediathek zu finden ist.

«Da sind Menschen mit sehr unterschiedlichen Perspektiven und Lebensläufen zusammengekommen», sagt Moderator Louis Klamroth über die Gesprächsrunden. «Der Konsens war eher: Es tat richtig gut, einander zuzuhören und miteinander zu sprechen.» Die Teilnehmenden hätten zwei Tage lang ohne Handys miteinander gesprochen. «Und am Ende haben viele gesagt: Es war einfach gut zu merken, dass wir noch miteinander reden können. Das fand ich sehr berührend.»

Die Gespräche bilden die Grundlage der Talkshow «Hart aber fair extra – Der Dialog», heute live ausgestrahlt um 21.15 Uhr im Ersten. Dort diskutiert Klamroth mit einigen der Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Politikerinnen und Politikern, darunter Grünen-Politikerin Ricarda Lang, der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU).

Suche nach Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist oft schwierig

Dass ARD und ZDF derzeit verstärkt auf solche Formate setzen, hat auch einen medienpolitischen Hintergrund. Mit dem Reformstaatsvertrag haben die Bundesländer den Auftrag der Sender neu gefasst. ARD und ZDF sollen demnach stärker Austausch ermöglichen und unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen.

Doch schon die Suche nach Teilnehmern zeigt, vor welchen Herausforderungen solche Formate stehen: Viele Menschen wollen zwar mitreden, schrecken vor öffentlicher Sichtbarkeit aber zurück. Klamroth erzählt, sein Team schreibe teilweise sogar Menschen direkt an, die den Öffentlich-Rechtlichen online vorwerfen, sie würden bestimmte Stimmen nicht zu Wort kommen lassen.

«Oft ziehen sich genau diese Menschen dann aber wieder zurück», sagt der Moderator im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. «Dabei haben sie eigentlich ein großes Bedürfnis, etwas loszuwerden.» Deswegen seien sie perfekt für solche Formate. «Aber viele merken dann: Das ist doch eine große Bühne, Millionen schauen zu, danach kommt Gegenwind im Netz – und dann sagen sie lieber wieder ab.»

Warum viele sich nicht gehört fühlen

Nach Angaben der ARD wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei möglichst breit ausgewählt – unter anderem nach Alter, Herkunft, Region, Stadt- und Landbevölkerung oder Migrationsgeschichte. Parteifunktionäre oder Menschen mit engem Bezug zur ARD sollten nicht teilnehmen. Ziel sei es gewesen, möglichst unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen.

Das Thema Dialog gewinnt bei öffentlich-rechtlichen Sendern derzeit deutlich an Bedeutung. ARD und ZDF diskutieren verstärkt darüber, wie sie Menschen erreichen können, die sich von Medien nicht mehr vertreten oder gehört fühlen. Gleichzeitig wird immer wieder über Vertrauen in Journalismus, gesellschaftliche Polarisierung und die Folgen sozialer Netzwerke für öffentliche Debatten gesprochen.

Nach Ansicht der Kommunikationswissenschaftlerin Marlis Prinzing fühlen sich viele Menschen trotz permanenter Kommunikation nicht wirklich gehört. «Kommunikation heißt nicht Resonanz», sagt Prinzing der Deutschen Presse-Agentur. Zwar werde heute ständig kommuniziert – über Messenger, soziale Netzwerke oder Kommentarfunktionen. Gleichzeitig hätten viele Menschen aber das Gefühl, mit ihren Anliegen nicht durchzudringen. Zugleich werde öffentliche Sichtbarkeit zunehmend als Risiko erlebt – verbunden mit Angst vor Ablehnung, sozialer Zuschreibung oder Kontrollverlust.

Die Suche nach neuen Debattenräumen

Auch das ZDF experimentiert seit einiger Zeit mit neuen Dialogformaten. Auf der Plattform «ZDFmitreden» können etwa registrierte Nutzerinnen und Nutzer über gesellschaftliche Fragen abstimmen oder sich an Diskussionen beteiligen. Nach Angaben des Senders sind dort inzwischen mehr als 70.000 Menschen angemeldet. Die Plattform wird unter anderem im «ZDF-Mittagsmagazin» oder im «Morgenmagazin» genutzt, wo Zuschauermeinungen direkt in Sendungen einfließen.

Außerdem arbeitet das ZDF gemeinsam mit internationalen Partnern am Projekt «Public Spaces Incubator». Dabei geht es um digitale Werkzeuge für moderierte Online-Diskussionen und die Frage, wie Debatten stärker auf eigene Plattformen zurückgeholt werden können – statt sie allein großen sozialen Netzwerken zu überlassen.

Bei »ZDFmitreden« können registrierte Nutzerinnen und Nutzer über gesellschaftliche Fragen abstimmen. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Prinzing sieht darin eine breitere Entwicklung. Unmoderierte Plattformen tendierten stärker zu Polarisierung und Emotionalisierung, sagt sie. «Moderation wird zur Voraussetzung von Öffentlichkeit – nicht zu ihrer Einschränkung.» Der demokratische Diskurs brauche Räume, in denen Menschen Erfahrungen austauschen könnten, ohne sofort in Lager eingeordnet zu werden.

«Hart aber fair»- Extra

Wie sich dieser Anspruch in ein klassisches Fernsehformat übersetzen lässt, will die ARD nun mit einem besonderen «Hart aber fair»-Extra testen. Dass ausgerechnet ein solcher Polit-Talk, der oft von Zuspitzung und Konfrontation lebt, nun stärker auf Zuhören setzt, hält Klamroth nicht für einen Widerspruch. «Wenn Bürgerinnen und Bürger mit in der Runde sitzen, verändert sich die Diskussion sofort», sagt er. Politiker kämen dann oft nicht mehr mit «den üblichen Phrasen» durch. «Die Menschen fragen viel direkter – aus ihrem Alltag heraus, aus ihren Bedürfnissen und Gefühlen.»

Auch das «Hart aber fair extra» solle anders funktionieren als klassische Polit-Talkshows. Das Studio werde umgebaut, die Runde sitze an einem großen Tisch, mehr Bürgerinnen und Bürger als sonst sollen beteiligt werden. «Ich glaube, es wird mehr ein gemeinsames Nachdenken, als harter Streit werden - denn die Bürgerinnen und Bürger sind aus diesem Projekt mit der Erfahrung rausgegangen: Wir haben trotz aller Unterschiede vor allem auch viel gemeinsam», sagt Klamroth.