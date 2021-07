Neben seinem Bruder Mark und der 82-jährigen Wally Funk will Amazon-Gründer Jeff Bezos auch einen 18-Jährigen mit auf den ersten bemannten Weltraumflug seiner Firma „Blue Origin“ mitnehmen. Oliver Daemen, Sohn des niederländischen Investment-Bankers Joes Daemen, werde bei dem Flug am Dienstag in der „New Shepard“-Kapsel dabei sein, teilte „Blue Origin“ mit.

Der 18-Jährige habe im vergangenen Jahr die High School abgeschlossen, wolle ab September in Utrecht Physik und Innovation studieren und arbeite außerdem an seinem Flugschein. „Mit der ,New Shepard’ zu fliegen wird einen Lebenstraum von Oliver erfüllen, der seit er vier Jahre alt ist vom Weltall, dem Mond und Raketen fasziniert ist“, hieß es.

Oliver Daemen wäre nach Angaben von Blue Origin der jüngste Mensch, der je ins All geflogen ist – die 82-jährige frühere US-Pilotin Wally Funk der älteste. Gemeinsam mit Milliardär Bezos und dessen Bruder Mark sollen sie nun den ersten bemannten rund zehnminütigen Testflug der „New Shepard“ bestreiten.