Nachdem er in der Nacht auf Sonntag einen heftigen Unfall auf der A8 bei Neunkirchen hatte, blickt ein 26-jähriger Zweibrücker jetzt einem Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung entgegen. Seinen Führerschein ist er vorerst los. Dies berichtet die Polizei. Demnach soll der Mann stark alkoholisiert gewesen sein, als er auf der A8 kurz vor der Ausfahrt Neunkirchen-Oberstadt in Fahrtrichtung Zweibrücken die Kontrolle über sein Auto verlor und in die Mittelleitplanke krachte. Dabei habe sich die Leitplanke so stark verbogen, dass die Überholspuren in beide Fahrtrichtungen für etwa zwei Stunden gesperrt werden mussten. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, hätten sie erst mal nach dem Fahrer suchen müssen. Schließlich hätten sie ihn verletzt und angetrunken auf einer nahen Wiese angetroffen. Angaben zum Unfall habe er nicht machen können. Er kam in ein Krankenhaus. Weil Alkohol im Spiel war, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen.