War das ein Gewusel am Dienstag im Westpfalzstadion: Grundschüler der Region spielten Orakel für die EM der „Großen“ ab Freitag. Und danach geht es gut aus für das Heimteam!

„Deutschland ist Europameister!“ Diesen Satz würde Bundestrainer Julian Nagelsmann am Abend des 14. Juli sicher gerne hören. Bei der Mini-Europameisterschaft der Stadt, in Zusammenarbeit mit der RHEINPFALZ, lautete das Ergebnis jedenfalls so. Im Finale des Turniers von 24 Grundschulmannschaften aus Zweibrücken und der Region mit 240 kleinen Kickern schlug die Grundschule Einöd als Deutschland das Team der Grundschule Sonnenfeld 1 (Österreich) nach 15 Minuten Spielzeit knapp mit 2:1. Platz drei eroberte am Dienstag im Westpfalzstadion Spanien (Albert-Schweitzer-GS) mit einem glatten 6:0 über die Türkei (GS Contwig 1). Alles weitere zum Turnier lesen Sie hier.