Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt zwei neue Corona-Fälle für Zweibrücken. Über den mutmaßlichen Ansteckungsort oder die Zuordnung zu bisherigen Fällen wurde nichts mitgeteilt, auch nicht, ob sich die betroffenen Personen in Quarantäne befanden. In Zweibrücken fällt die Inzidenz trotz der beiden Neuzugänge auf 44. Weder im Landkreis noch in Pirmasens wurden am Donnerstag neue Fälle registriert. Der Landkreis nähert sich jetzt der Inzidenz null und könnte diese dann nächste Woche erreichen – wenn keine neuen Fälle auftauchen. Nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts hatte Zweibrücken am Donnerstag die zweithöchste Inzidenz in Deutschland.