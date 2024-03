Bereits am 9. Februar haben zwei Jugendliche von der Güdinger Brücke einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen. Der Stein habe den Wagen laut Polizei an der Heckscheibe getroffen und das Auto beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht unter der Telefonnummer 0681 9321233 nach Zeugen.