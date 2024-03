Die zweistündige Show „A Tribute to Boney M“ bringt am 10. März, 18 Uhr, das Disco-Gefühl 70er und 80er wieder auf die Bühne. der Zweibrücker Festhalle.

Frank Serr (57) aus Rieschweiler-Mühlbach stellt seit über 20 Jahre Shows und Musicals auf die Beine, die sich sehen lassen können. Sein neuer Coup ist „A Tribute to Boney M“, eine Show zur ersten Band, die der k+ verstorbene Saarländer Frank Fahrian gründete, um optisch jemanden zu haben, der seinen 1974 aufgenommen Song „Baby Do You Wanna Bump“ als Disconummer auf die Bühne bringt. Dass Sänger Bobby Farrell nur tanzte und die Lippen bewegte, war immer klar. Boney M. war die Disco-Formation schlechthin: von 1975 bis 1988 landete sie 38 Top Ten Hits. Daran erinnert diese zweistündige Show. Auf der Bühne singen und tanzen fünf Darsteller, dazu kommt eine dreiköpfige Band „Daddy Cool“, „Sunny“, „Ma Baker“, „Brown Girl in the Ring“, „The Ring, Rivers of Babylon,“ und „Rasputin“ sind zu hören.

Info

Karten gibt es beim Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1 und bei ticket-regional.de