Ein 53 Jahre alter Mann hat am Montagabend in St. Ingbert-Rentrisch offenbar Giftköder auslegen wollen. Wie die Polizei berichtet, war einem Mann gegen 22.30 Uhr ein verdächtiges Auto aufgefallen, das in der Straße Im Kirschgrund nahe des angrenzenden Waldes parkte. Der Mann rief die Polizei, die den Mann im Auto überprüfte. Der 53-jährige Saarbrücker habe sich auffällig verhalten und Fleischreste und Rattengift dabei gehabt. Die Beamten hätten keine Giftköder in der näheren Umgebung finden können. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet Gassigänger zur Achtsamkeit. Wer verdächtig präparierte Fleischreste entdeckt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06894 1090 zu melden.