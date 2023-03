Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um Zweibrücken formiert sich der Widerstand gegen die Ausbaupläne des Outlets. Einzelhändler und Stadträte in Kaiserslautern, Pirmasens, Homburg, Saarlouis bringen sich in Stellung. Der Gemeinsamhandel Zweibrücken kann die Bedenken verstehen. Selbst sieht man aber eher die Chancen – und verurteilt Schwarz-Weiß-Denken in der Region.

Um 40 bis 50 Läden, 8500 Quadratmeter Verkaufsfläche,