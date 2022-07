Rund 1000 Seiten Begleitschreiben – Gutachten, Erklärungen, Dokumente – sind dem Antrag von Via Outlets auf Vergrößerung des Zweibrücker Outlets beigefügt. Nicht nur die Beamten der SGD Süd in Neustadt beugen sich dieser Tage darüber. Reflexe der Vergangenheit werden bei so manchem Nachbarn aufkommen.

Mitte März hat die Struktur- und Genehmigungs-Direktion Süd (SGD), Wächter über Raumordnung und Landesplanung in Rheinland-Pfalz, das umfangreiche Prüfverfahren eröffnet. Im Kern geht es darum, ob die Erweiterung – großflächiger Einzelhandel im Außenbereich, auf der grünen Wiese, ist eigentlich verboten – ausnahmsweise genehmigt werden kann. Die Stadt Zweibrücken, neben Via Outlets Antragsteller für das Zielabweichungsverfahren, meint ja. Auch die Gemeinden des Zweckverbandes Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef), Landkreis und Verbandsgemeinde, unterstützen Via Outlets. Entsprechende Beschlüsse wurden schon 2019 gefasst.

Von 1600 Arbeitsplätzen profitiert die ganze Region

Die rund 120 Mieter im Outlet, Hersteller- und Handelsfirmen, fünf Gastronomiebetriebe, sind zusammen mit Via einer der größten Gewerbesteuerzahler und Arbeitgeber der Region. Für rund 1250 Menschen ist das Outlet heute der Arbeitsplatz – zusammengenommen der größte Einzelhandelsbetrieb der Pfalz. Der Ausbau um 40 bis 50 Läden – als Stand der Planung nennt Via Outlets 42 Läden und zwei weitere gastronomische Betriebe auf maximal 8500 Quadratmetern Verkaufsfläche, die Zuschnitte können sich aber ändern – könnte zusätzliche 350 Arbeitsplätze schaffen. Aufgeteilt in etwa wie die vorhandenen: Ein Drittel Vollzeit-Jobs, 40 Prozent Teilzeit, etwa ein Viertel Minijobs. Der vergleichsweise hohe Anteil geringfügiger Beschäftigung ist dem schwankenden Besucheraufkommen geschuldet. 2018 vermeldet das Outlet an einem verkaufsoffenen Sonntag den Rekord von 45.788 Besuchern. Unter der Woche können es aber auch mal „nur“ 10.000 sein.

Dreiviertel der Outlet-Beschäftigten kommen aus Rheinland-Pfalz. Stand 2019 waren es 900 Beschäftigte, darunter knapp die Hälfte direkt aus Zweibrücken, 20 Prozent aus dem Landkreis, etwa zehn Prozent der Gehälter wurden an Pirmasenser überwiesen. Knapp 300 Mitarbeiter wohnten 2019 im Saarland, 80 in Frankreich.

Neunkirchen und Homburg klagten am längsten

Als Arbeitgeber strahlen die Outlet-Mieter bis nach Kaiserslautern, St. Wendel und Saarbrücken aus. Im Verfahren bei der SGD wird dies aber kaum eine Rolle spielen. Wohl aber der sperrige Begriff des „interkommunalen Abstimmungsgebots“. Wie bei der Gründung des Outlets – 1998 erging die erste Baugenehmigung, am 8. März 2001 wurden die ersten 55 Läden eröffnet – werden Einzelhändler und Stadträte in den Nachbarkommunen sich fragen: Was nimmt der Ausbau uns?

8. März 2001: Kurt Beck eröffnet das Designer Outlet Zweibrücken, heute Zweibrücken Fashion Outlet. Als Pfeiler der Konversion, der zivilen Nachnutzung militärischer Flächen, unterstützte der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident von Anfang an die Idee eines Fabrikverkaufszentrums ganz im Südwesten der Pfalz. Archivfoto: Steinmetz

Rückblende. Homburg und Neunkirchen hatten noch Jahre nach der Eröffnung bis vors Bundesverwaltungsgericht gegen das Outlet geklagt. Pirmasens hatte kurz nach der Eröffnung aufgegeben. Die Nachbarn griffen die Baugenehmigung – zum Teil mit Erfolg – an, sahen in der Sache vor allem die Gefahr, dass der eigene (Textil-)Einzelhandel durch das Outlet unter die Räder kommt. Erst im Juli 2004 drehte Neunkirchen bei. Der damalige Betreiber Outlet Village um Hans Dobke hatte vertraglich zugesichert, die Verkaufsfläche von eigentlich geplanten 38.000 Quadratmetern auf 21.000 – den Stand von 2022 – zu begrenzen. Die Festlegung 2004 wurde auf fünf Jahre geschlossen. Bei einem Verstoß auch gegen Nebenbestimmungen hätte Dobkes Firma 500.000 Euro an die Neunkircher Stadtkasse zahlen müssen. Homburg wand sich ein halbes Jahr vor Neunkirchen, im November 2003, vom Rechtsweg ab. Abgestimmt mit dem Outlet, hatten die Stadträte von Homburg und Zweibrücken eine Vereinbarung getroffen, dass es bei 21.000 Quadratmetern Verkaufsfläche bleiben soll – und die damals noch in den Köpfen der Outlet-Macher herumschwirrenden „Interactive-Stores“ am Outlet nicht gebaut werden. In den „Läden zum Ausprobieren“ hätte etwa Tauchausrüstung in einem Wasserbecken, Kletterausrüstung an einer Steilwand oder Laufschuhe auf einer Tartanbahn von den Kunden getestet werden können. Outlet Village verabschiedete sich leichten Herzens von der wohl nicht ganz ausgegorenen Idee – bei den späteren Eigentümern Neinver und Via kam nie wieder die Rede darauf.

Befriedung per Handschlag: Im November 2003 beendet der damalige Homburger Oberbürgermeister Joachim Rippel (links, rechts Zweibrückens OB Jürgen Lambert) den Rechtsstreit um das Outlet. Archivfoto: Steinmetz

Via sieht im Online-Handel die größte Gefahr

Via Outlets verspricht sich vom jetzt geplanten Ausbau, sich vor allem gegen die Konkurrenz des Online-Handels wappnen zu können. Die Attraktivität soll durch vertretene Marken – vor allem im Luxus-Segment – so gesteigert werden, dass sich noch mehr Kunden zu einem Tagesausflug ins Outlet und die Region entscheiden. Etwa 20 Prozent nahmen zuletzt eine Anfahrtszeit von mehr als einer Stunde in Kauf – ein Radius, der die Rhein-Main-Region, Luxemburg/Trier und Nord-Baden umfasst. 1,1 Millionen Besucher im Jahr mehr verspricht sich das Outlet – ausgehend von 4,1 Millionen im Vor-Corona-Jahr 2019.

Der Outlet-Ausbau soll noch viel mehr Kunden aus der Großregion, aus Baden, Südhessen, Luxemburg, sogar aus dem südlichen Nordrhein-Westfalen, in die Südwestpfalz locken. Betreiber Via Outlets hofft auf 1,1 Millionen Besucher mehr im Jahr. Im Rekordjahr 2019 waren es gut 4,1 Millionen. Foto: Claus-Peter Schmidt

Saarbrücker Schuhhändler die großen Verlierer?

Wem würde der Ausbau Umsatz kosten? Das seit vielen Jahren den Zef begleitende Wirtschaftsberatungsunternehmen Ecostra aus Wiesbaden, spezialisiert auf europäische Outlets, hat die Auswirkungen aufwendig untersucht und bestimmt. 2018 – vor Corona – und noch einmal im vergangenen Jahr, um Effekte der Pandemie auf den örtlichen Einzelhandel zu berücksichtigten. Fazit: Durch den Ausbau würde das Outlet mehr Kunden und mehr Umsatz (191 Millionen Euro im Jahr, plus 42 Prozent!) an sich binden, den größten Teil (58 Prozent) allerdings durch Kunden, die eine Anfahrtszeit von mehr als 90 Minuten auf sich nehmen. Aus der 30-Minuten-Anfahrtzone sagen die Ecostra-Leute eine „Umsatzumlenkung“ von nur 13 Prozent voraus. Der 30-Minuten-Einzugsbereich umfasst selbst noch Saarbrücken, den Landkreis Kusel und Saargemünd. Schlechte Nachricht für den innerstädtischen Zweibrücker Einzelhandel: Prozentual fielen die Umsatzverluste mit 2,3 Prozent – eine halbe Million Euro im Jahr – unter den untersuchten Nachbarn sogar am höchsten aus. Die Auswirkungen auf Blieskastel (0,1 Prozent Umsatzverlust), Sankt Ingbert (0,3) und Pirmasens (0,8) seien hingegen so gering, dass sie in den üblichen konjunkturellen Schwankungen untergehen, praktisch nicht nachzuweisen sind. Geringfügig stärker sieht Ecostra die Auswirkungen auf Homburg (minus 0,9 Millionen Euro, 1,1 Prozent) und Neunkirchen (1,8 Millionen, 1,0 Prozent).

Absolut gesehen am meisten könnten die Einkaufslagen von Saarbrücken, zwischen Sankt Johanner-Markt und Europa-Galerie, verlieren: Ein Umsatzverlust von 6,7 Millionen Euro im Jahr droht, bis zu 1,6 Prozent. Der Saarbrücker Schuh- und Lederwarenhandel müsste sich auf Umsatzverluste von spürbaren 5,4 Prozent einstellen.

Fazit

Insgesamt, so die Wiesbadener Gutachter, sind die Ausbaupläne von Via Outlets jedoch unter wirtschaftlichen, städtebaulichen und raumordnerischen Kriterien mit allen vertretbaren Interessen der Nachbarn vereinbar. Von der von Gerichten meist angenommenen Schmerzgrenze von hinzunehmenden zehn Prozent Umsatzverlust sei man in allen Fällen weit entfernt – vor und auch nach Corona.