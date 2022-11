Im Zweibrücker Westpfalz-Stadion hat ein Dieb die Sporttasche eines 19-jährigen Fußballers gestohlen, während dieser am Dienstagabend mit seinen Mannschaftskameraden auf einem Nebenplatz unter Flutlicht trainierte. Laut Polizei hatte der Kicker seine große schwarze Sporttasche mit dem Logo des SV Ixheim auf einer Sitzbank abgestellt. In der Tasche befanden sich ein Geldbeutel mit 40 Euro Bargeld und Ausweispapieren, das Handy und weitere persönliche Gegenstände des 19-Jährigen. Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Abgespielt haben soll sich die Tat am Dienstag zwischen 20 und 22 Uhr. Hinweise erbittet die Zweibrücker Polizei unter Telefon 06332 9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.