Pauline Riedl hat im Voltigieren alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Die Welt-, Europa- und Deutsche Meisterin gab am Wochenende einen Lehrgang für pfälzischen Voltigierer in Zweibrücken. Ein Training hatte auch die erste Mannschaft der VRG Südwestpfalz gebucht. Für Tatjana Hofer und Alina Ribizki war es ein Wiedersehen mit Riedl.

„Ich kann mich noch erinnern, dass es richtig anstrengend war und dass ich Muskelkater hatte“, erzählt Tatjana Hofer und lacht. Die 21-Jährige ist eine von zwei Voltigiererinnen