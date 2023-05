Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Heinrich-Kimmle-Stiftung will in wenigen Wochen mit dem Bau von 24 Wohnungen für Menschen mit Behinderungen an der Hofenfelsstraße beginnen. Abbruchbagger werden zwischen der Villa Schwinn und dem Melanchthonheim rollen.

Die Pirmasenser Sozialstiftung mit Werkstätten, Kindergarten, Schule, vollstationär-betreutem und ambulant-assistiertem Wohnen und dem Pirminiuswerk, Träger unter anderem des Cap-Lebensmittelmarkts,