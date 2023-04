Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Baustellenschildern haben sie Notausgänge verriegelt. Abends trinken sie Alkohol und zerdeppern Flaschen. Am 12. Januar wurde ein Hausmeister geschlagen und verletzt. Nun soll Videotechnik am Helmholtz-Gymnasium für Ruhe sorgen.

Mit einer Foto-Präsentation zeigte Thomas Deller, Leiter des Schulverwaltungsamts, den Stadtratsmitgliedern am Mittwoch was sich seit Monaten in den Abendstunden auf dem Hof des Helmholtz-Gymnasium so