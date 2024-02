Zu einem Unfall mit drei leicht Verletzten kam es am Donnerstag gegen 7.45 Uhr bei Dellfeld. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der L 471 von Nünschweiler kommend in Richtung Dellfeld. Beim Abbiegen nach links auf die L 477 übersah er den entgegenkommenden bevorrechtigten Mercedes eines 34-jährigen Mannes, und es kam zum Zusammenstoß. Der BMW des Unfallverursachers wurde außerdem in den Mercedes einer 48-jährigen Autofahrerin geschleudert, die an der Einmündung der L 477 wartete und nach links auf die L 471 abbiegen wollte. Der 24-Jährige, der 34-jährige Mercedes-Fahrer und eine Zwölfjährige, die im Auto der 48-Jährigen saß, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Das teilt die Polizei mit.