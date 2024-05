Maibäume aufstellen, Maikäfer fangen, Maibowle trinken – Wolfgang Ohler verbindet so einiges mit dem Wonnemonat. Vor allem aber auch die Generalprobe fürs Hambacher Fest.

Jesses, ihr Leit, jetzat is de Mai schunn faschd erum, de schenschde Monat im Johr, wie ich menn. E Monat, der mit em Feierdaa anfangt un dodemit nimmie uffhört: Mudderdaa, Vadderdaa, Pingschde un Fronleichnam. De Mai is ah de Monat, der in viele Wörder vorkommt: Maimond, Maiglöckche, Maibaam, Maikäwwer, Maimarkt, Maibock, un eich falle bestimmt noch e paar meh in. Net se vegesse em Bruno sei Maibowle, die uns, em Paul un mir, viel se sieß is, sodass mer weider unser Feierowendschöppche drinke un de Bruno desenweje bees mit uns is. Unn nadierlich de Karl May un de Reinhard Mey, der e Liedche iwwer de Mai singt: Es gebt kee Maikäwwer meh. Un dann Sprichwörder: Sää im Mai, do hasche glei; alles nei macht de Mai.

De Maikäwwer macht sich jo schunn e ganzie Zeit lang aarisch rar. Mir hann als Kinner die braune Brumser noch in Zigarrekischdcher gesperrt un owens in de Kisch fliehe losse. Noh de Farb vun de Deckflischel hammer Schornschdefeescher (schwarz), Bäcker (braun un weiß) un Kaiser (rot) unnerschied. Un sie ware domols ganz leicht se fange: Owens es Kischefenschder weit uffgemacht, un schunn sinn se angeschnorrt komm un geje die Kischelamp gebumst. Un kaum se glaabe: In de Hungerjohre nohm Kriesch hat mer Maikäwwer geröschd un drauß Maikäwwersupp gekocht, fui Deiwel!

De Mai kann iwwermiedisch mache

Wie gesaat: Alles nei macht de Mai. Des hat ah fer de Mai 1945 gegoll, wo alles Alde in Schutt un Äsch gelee hat. Un noch emol iwwer 100 Johr serick hat mer mi ’m Monat Mai viel Hoffnung vebunn. 1832 am erschde Sunndaa im Monat hann se in unsrer Stadt im Gasthaus Tivoli de „Deitsche Mai“ gefeiert, als Friehlingsfeschd mit viel Bier, Wein un em ordentliche Ims. Polidische Veanstaldunge ware in Rheinbayern domols streng vebott. Tatsächlich war des awwer die heimliche Generalprob fers Hambacher Feschd, un alles, was Rang un Name gehat hat, war dort vesammelt un hat de Fritz Schüler, der Abgeordneder in Münche war, hochlewe losse. Un kaum drei Woche schbäder hann se uff 'm Hambacher Schloss die Demokradie ausprobiert. Un dass de Mai rischdisch iwwermiedisch mache kann, hann die junge Leit bei uns deheem gezeit: Sie hann vor de Weiß Kasern e bissje Revolution geschbielt un e paar Schwolleschee gekloppt.

Heier bin ich vum Wonnemonat doch enttaischt. Es hat viel gereent, un mir hann mol widder e Iwwerschemmung gehat. De Klimawandel is ah nimmie des, was er in de ledschde Johre war. Un in meim Alder hasche jo nimmie so arisch viel Zeit, wo de dich uff de Mai un die Maikäwwer freeje kannsch. Wie ich e Lauser war, hat de Bademeeschder Messerle anfangs Mai die Schließ uffgesperrt. Do kann ich heit lang waade. Un vor de Weiß Kasern is ah nix los.