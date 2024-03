Der Zweibrücker Flugplatz ist eine der größten Einnahmequellen für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Dieses Jahr sprudelt das Geld von dort nicht so stark wie erwartet. „Wir hatten mit mehr gerechnet“, sagte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard (CDU) am Mittwochabend im Verbandsgemeinderat. Drei Viertel der Gewerbesteuer in der Verbandsgemeinde kommen vom Flugplatz. Dieses Jahr sind es aber voraussichtlich 1,25 Millionen weniger als 2023. Die Verbandsgemeinde hat deshalb ihren Haushaltsplan gestrafft. Sie möchte in den nächsten Jahren dennoch fast 20 Millionen Euro investieren, fast die Hälfte davon in die Grundschulen. Die Feuerwehr bekommt etwas weniger Geld, die großen Investitionen in Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser wurden aber nicht angetastet.

