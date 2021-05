Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, versuchten Unbekannte, ins Sportheim des SV Ixheim an der Römerstraße einzubrechen. Der Einbruchsversuch wurde anhand von Hebelspuren an der Haupt- und an der Nebeneingangstür festgestellt. Letztlich gelang den Tätern der Einbruch aber nicht. Der Schaden an den Türen beläuft sich auf rund 500 Euro. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.