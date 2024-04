Am Freitagabend gegen 18.20 Uhr stellte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bauwerkerstraße Einbruchsspuren in Form von Hebelmarken an seiner Wohnungstür fest sowie einen beschädigten Türgriff. Ein genauer Tatzeitraum konnte nicht eingegrenzt werden. Laut Polizei ist nach derzeitigem Ermittlungsstand davon auszugehen, dass Unbekannte versuchten, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, was aber misslang. An der Wohnungstür entstand ein Schaden von 50 Euro. Das teilt die Polizei mit, die Zeugen sucht, Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.