Der Bestsellerautor Uwe Wittstock liest am Freitag, 19. März, 19 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche in Mörsbach aus seinem neuen Buch „Marseille 1940“. Es handelt von der Flucht deutscher Autoren aus Nazi-Deutschland nach Frankreich.

Juni 1940: Hitlers Wehrmacht hat Frankreich besiegt. Die Gestapo fahndet nach Heinrich Mann und Franz Werfel, nach Hannah Arendt, Lion Feuchtwanger und unzähligen anderen, die seit 1933 in Frankreich Asyl gefunden haben. Der Amerikaner Varian Fry kommt nach Marseille, um so viele von ihnen wie möglich zu retten. Uwe Wittstock erzählt die aufwühlende Geschichte ihrer Flucht unter tödlichen Gefahren in „Marseille 1940 - Die große Flucht der Literatur“ (C.B. Beck, München 2024, 351 Seiten, 26 Euro).

In Nizza lauscht Heinrich Mann bei Bombenalarm den Nachrichten von Radio London. Anna Seghers flieht mit ihren Kindern zu Fuß aus Paris. Lion Feuchtwanger sitzt in einem französischen Internierungslager. Sie alle kommen schließlich nach Marseille. Hier kreuzen sich die Wege deutscher und österreichischer Schriftsteller, Intellektueller, Künstler. Varian Fry und seine Mitstreiter riskieren ihr Leben, um die Verfolgten außer Landes zu schmuggeln.

Uwe Wittstock, 1955 in Leipzig geboren, wuchs in Bonn und Köln auf. Nach dem Studium wurde er Redakteur der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ in der Literaturredaktion von Marcel Reich-Ranicki, Lektor im S. Fischer Verlag, Mitherausgeber der „Neuen Rundschau“, Feuilletonredakteur der „Welt“, Literaturredakteur beim „Focus“. 2015 erschien seine Biografie „Marcel Reich-Ranicki“, 2018 „Karl Marx beim Barbier“ und 2021 „Februar 33. Der Winter der Literatur“. Der Eintritt zur Lesung ist frei, es wird um Anmeldung gebeten per E-Mail an marion.schirmeister@agaplesion.de.