Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der einen grauen VW Golf erheblich beschädigt hat. Laut Mitteilung der Polizei hat er einen Sachschaden von circa 500 Euro verursacht, indem er am Sonntag zwischen 16 und 19.30 Uhr die rechte Seite des Fahrzeugs zerkratzte. Der Golf war auf dem Parkplatz an der Rennwiese in der Saarlandstraße abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 06332 9760 zu melden.