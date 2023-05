Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TuS Maßweiler versuchte am Sonntag gegen den Vorletzten SG Heltersberg/Geiselberg wirklich alles. Das Team hatte mehr Ballbesitz, bespielte die tiefstehenden Gäste taktisch richtig, hatte viele Chancen. Aber es gibt Tage, da will es einfach nicht klappen. Am Schluss war es vogelwild. Wenigstens TuS-Rechtsaußen Felix Lenhart durfte sich aber einmal diebisch freuen.

Eine schmerzliche 1:3 (1:0)-Heimniederlage steckte der TuS Maßweiler in der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken am Sonntagnachmittag gegen den Vorletzten SG Heltersberg/Geiselberg ein. Damit