Während der Stimmauszählung im Zweibrücker Vorort Oberauerbach hat sich am Sonntagabend ein Turmfalkenbaby bei seinen ersten Flugversuchen überschätzt. Gegen 19.30 Uhr kauerte das erschöpfte Vogelbaby verängstigt an der Brücke neben dem Bürgerhaus. Mit Jennifer Kopp, die im Dorf auf der CDU-Liste für den Ortsbeirat kandidiert, war unter den Wahlhelfern zufällig eine Fachfrau mit abgelegter Falknereiprüfung. Vorsichtig bugsierte sie das Vögelchen in eine schützende Kiste. Später konnte ein Experte von der Auffangstation Pirmasens am Telefon für Entwarnung sorgen: Das Federkleid des kleinen Falken sei schon so gut ausgebildet, dass man das Tier beruhigt wieder in die Büsche setzen könne. Dort sollte es später am Abend einen neuen Flugversuch starten.