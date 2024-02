Vom Spielstärkewert war es in etwa zu erwarten, am Ende war der Zweibrücker Sieg gegen das Gymnasium Nieder-Olm aber auch ganz souverän – ohne Satzverlust.

Landesfinale in der eigenen Halle: Herz, was wünscht du dir mehr? Natürlich es zu gewinnen und in diesem Fall zusätzlich die Tickets für das Bundesfinale des Schulwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ zu buchen. Das gelang den Tischtennis-Mädchen des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums (HFG) am Freitag ganz souverän.

In der Wettkampfklasse III (U16) schlug die von Lehrer Alexander Stengel betreute Mannschaft das Gymnasium Nieder-Olm glatt mit 5:0. Und so hallten auch diesmal nach dem Siegpunkt wieder lautstark die „Berlin, Berlin“-Freudenschreie durch die Sporthalle des Hofenfels-Gymnasiums, nachdem sich die WK III-Mannschaft der Hofenfelserinnen bereits im vergangenen Schuljahr für den Bundesentscheid hatte qualifizieren können. Um das Ticket zum Bundesfinale in der Hauptstadt zu lösen, mussten sich die HFG-Mädels diesmal gegen das Gymnasium Nieder-Olm durchsetzen – das schafften sie mit Bravour, ganz ohne Satzverlust. Auf dem Papier war das Zweibrücker Team im Voraus als Favorit auszumachen, da die QTTR-Werte der Spielerinnen, die die Spielstärke im Tischtennis angeben, im Durchschnitt höher als die der Gegnerinnen aus Nieder-Olm waren. Die Favoritenrolle nahm die Mannschaft aber gerne an und wurde ihr schließlich auch gerecht.

Kein einziger Satzverlust

Gleich zu Beginn stellten in den Anfangsdoppeln Hannah Theobald (Klasse 7c) zusammen mit Paula Eschmann (8d) und Nele Oldenburger (9b) mit Paula Huber (8b) mit klaren 3:0-Siegen die Weichen auf Sieg. Die ersten beiden Einzel der Begegnung bestritten für das Hofenfels-Team Elisabeth Zimmermann (9a) und Mila Haufschild (9c). Sowohl Haufschild als auch Zimmermann ließen ihren Gegnerinnen keine Chance und gewannen ohne Satzverlust.

Den notwendigen fünften Punkt zum HFG-Erfolg holte dann Hannah Theobald in der ausgeglichensten Partie des Tages. Den ersten Satz gewann sie klar mit 11:5. Doch ab dann kam ihre Gegenspielerin immer besser in Form. In ansehnlichen Ballwechseln konnte sich Theobald aber auch in den Sätzen zwei und drei mit gut herausgespielten Angriffsbällen jeweils mit zwei Punkten Vorsprung durchsetzen und machte den Zweibrücker Gesamtsieg perfekt. Die folgenden Einzel gewannen Paula Eschmann, Nele Oldenburger und Paula Huber ebenfalls makellos mit 3:0. Auch unser Abschlussdoppel mit Elisabeth Zimmermann und Lena Grünbauer (8a) war überlegen und siegte ohne einen Satz zu verlieren.

Letztlich standen die HFG-Mädchen also als verdienter Landessieger fest und dürfen nun Rheinland-Pfalz im Bundesfinale vom 23. bis zum 27. April in Berlin vertreten.