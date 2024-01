Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Gesangsensemble The 12 Tenors begeisterte am Samstagabend Jung und Alt in der bis auf den letzten Platz besetzten Zweibrücker Festhalle. Der Abend war geprägt von einem bunten Programm quer durch Pop, Schlager und Klassik, einer fulminanten Bühnenshow und gut gelaunten Moderationen.

Einen Leading Man gab es unter den Sängern nicht, das ganze Ensemble war der Star. Rasant wechselten die Sänger auch innerhalb der Songs die Parts, die Arrangements bezogen immer alle Sänger