Die Squash Factory Saar-Pfalz, im Vorjahr Dritter der DM-Endrunde, schafft es in diesem Jahr nicht die Play-offs um die deutsche Meisterschaft. Nach den beiden 1:3- und 0:4-Niederlagen am Wochenende in Stuttgart und zu Hause gegen Worms hat der frühere SC Güdingen (sieben Punkte) keine Chance mehr auf einen der ersten drei Tabellenplätze in der Bundesliga Süd.

„Vor allem in Stuttgart haben wir uns mehr ausgerechnet“, sagt der Vorsitzende der Squash-Factory, Johannes Wessela, zum Auswärtsauftritt des Teams am Samstag, das seine Heimspiele jahrelang in Niederauerbach ausgetragen hatte. Aber nur der Schweizer Robin Gadola konnte an Nummer eins dort gegen den Spanier Ivan Perez in vier Sätzen (7:11, 11:7, 4:11, 1:11) punkten. Die übrigen SF-Akteure, Spielertrainer Rudolf Rohrmüller, Abdel Rahman Ghait und Rudolf Fries, verloren dagegen glatt in drei Sätzen.

Sonntags unterlagen die „Fabrikarbeiter“ dem Spitzenreiter der Südstaffel, Black & White RC Worms, in gleicher Aufstellung mit 0:4 (alle Spiele 0:3). Hier war Rahman Ghait gegen Valentin Rapp beim 10:12 im dritten Durchgang am nächsten an einem Satzgewinn, aber es reichte nicht. „Wir haben an den ersten beiden Spieltagen Punkte liegen lassen“, beurteilt Wessela die Saison. Den vielen eingesetzten jungen Spielern müsse man eben Zeit geben. Aber: „Nach der Saison ist vor Saison, wir greifen wieder an“, sagt der Klubchef.