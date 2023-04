Die Zweibrücker Kranbaufirma Tadano spendet der türkischen Regierung einen geländegängigen Kran, um die Aufräum- und Wiederaufbaumaßnahmen in der Türkei und Syrien nach dem Erdbeben Anfang Februar zu unterstützen. Der Kran wird über einen in Istanbul ansässigen Händler geliefert. Das Unternehmen werde als Anlaufstelle für die Spende dienen und den kostenlosen Transport innerhalb der Türkei, die Inbetriebnahme nach der Ankunft und die Betriebsschulung übernehmen. „Der gespendete ATF 50G-3 All-Terrain-Kran ist ein kompaktes Modell, das auch auf den unwegsamen Straßen des Katastrophengebiets eingesetzt werden kann. Es handelt sich um einen kleinen, wendigen Krantyp, und wir sind davon überzeugt, dass dieser Kran einen umfassenden Beitrag beim Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten leisten wird“, teilte Unternehmenssprecherin Anne Steeb mit.