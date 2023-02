Bei der planmäßigen Wartung einer tonnenschweren Maschine war vor einer Woche, am 25. Januar, ein 48-Jähriger im Werk Dinglerstraße des Mobilkranenbauers Tadano Demag umgekommen. Als Service-Techniker der spanischen Herstellerfirma sei er mit der Maschine seit 15 Jahren gut vertraut gewesen. Der langjährige Tadano-Betriebsratsvorsitzende Eduard Glass spricht von einer anhaltend tiefen Betroffenheit der Belegschaft. „Wir kannten ihn seit vielen Jahren. Was passiert ist, ist uns so unerklärlich wie unfassbar.“ Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch.

