Ein Mann kam am Mittwochmorgen bei einem schweren Arbeitsunfall im Werk Dinglerstraße des Kranbauers Tadano ums Leben. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde sie um 8.30 Uhr von der Rettungsleitstelle informiert, dass ein Arbeiter in einer Maschine eingeklemmt und sein Brustkorb eingequetscht sei. Um 8.45 Uhr sei dann mitgeteilt worden, dass der Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben war. Die Kriminalpolizei Pirmasens wurde eingeschaltet, die den Arbeitsunfall untersucht. Bei dem Toten soll es sich um einen Servicetechniker aus Spanien handeln, der bei Wartungsarbeiten in einem Tadano-Bohrwerk eingeklemmt wurde. Zum Alter des Mannes und den näheren Umständen seines Todes kann die Polizei bisher noch nichts sagen.