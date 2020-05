Der SV Ixheim wollte anlässlich seines 100. Geburtstags am ersten Augustwochenende eigentlich sein Jubiläums-Sportfest durchziehen. „Da wäre in Ixheim auch Kerwe“, sagt Vorstand Sascha Grimm. Beides falle wegen der Corona-Krise leider flach. Das Sportfest will der Traditionsverein im kommenden Jahr nachholen. „Wir haben unter den geladenen Gästen auch viele ältere Leute“, begründet Grimm die Absage, der Schutz dieser Risikogruppe habe Vorrang.