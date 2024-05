Auf der Zufahrt zum Itzenplitzer Weiher in Schiffweiler (Landkreis Neunkirchen) hat ein SUV-Fahrer einen Rollstuhlfahrer gestreift und einen seiner angeleinten Hunde angefahren. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, hat der Fahrer den Mann anschließend beschimpft. Der Fahrer des vermutlich grauen SUV der Marke Opel mit NK-Kennzeichen sei dann in Richtung Ortsmitte von Heiligenwald bei Schiffweiler davongefahren. Der Vorfall habe sich bereits am vorigen Dienstag, 7. Mai, ereignet. Eine Frau habe den Vorfall beobachtet. Die Polizei sucht weitere Zeugen unter der Telefonnummer 06825 924235.