Der geplante Termin zur Baustellenöffnung am neuen Fahrbahnteiler Rimschweiler wird sich verzögern. Dies bestätigte der Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Kaiserslautern, Richard Lutz, am Dienstag. Anfang März hatte er das Ende der Baustelle für das Ende der Osterferien vorausgesagt, allerdings immer mit der Einschränkung der Wetterabhängigkeit. Und genau dieses hat den Bauarbeitern der Firma Peter Gross Bau aus St. Ingbert gerade in den vergangenen zehn Tagen mit viel Regen einen großen Strich durch die ambitionierte Rechnung gemacht. „Eigentlich sollte die Insel schon stehen, aber das ging wegen des Regens nicht. Unser Ziel ist leider nicht zu halten, die Straße wird zwischen fünf und sieben Tage länger gesperrt sein“, kündigte Lutz an und rechnet mit Straßenfreigabe um den 21. April herum.