Die Sportlerwahl der Zweibrücker RHEINPFALZ-Lokalredaktion ist eine Institution. Erstmals wurden 1990 Sportler des Jahres gekürt, in all den Jahren wurde fast 55.000-mal für Sportler abgestimmt. In diesem Jahr gibt es bereits die 33. Ausgabe der Sportlerwahl der Zweibrücker RHEINPFALZ. Vor drei Jahren war sie zum bisher einzigen Mal ausfallen, im ersten Jahr der Corona-Pandemie war der Sport im Großen und auch im Lokalsport ausgebremst. Bei Ausgabe 32 im vergangenen Jahr durften wir wieder in gewohntem Rahmen zur Ehrung bei der Sportler-Party in die Mehrzweckhalle des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums einladen.

Die Sportlerwahl geht mit der Zeit: Inzwischen gibt es die alten, gedruckten Stimmzettel nicht mehr. Abgestimmt werden kann nur noch online. Wichtig dabei: Jeder hat nur eine Stimme, Mehrfach-Stimmabgaben werden nicht berücksichtigt. Entweder Sie scannen dafür den nebenstehenden QR-Code mit ihrem Smartphone und werden weitergeleitet oder Sie gehen im Internet direkt auf die Homepage der RHEINPFALZ und klicken die Sportlerwahl Zweibrücken auf www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-zweibruecken an.

Kriterien für die Vorauswahl

Auch im Jahr 2023 waren Sportler aus Zweibrücken und der Region auf regionalem, nationalem und internationalem Feld erfolgreich. Die Lokalredaktion der RHEINPFALZ stellt Ihnen fünf Sportler, fünf Sportlerinnen und fünf Mannschaften vor, die aus unserer Sicht im abgelaufenen Jahr Außergewöhnliches geleistet haben. Unter der Fülle der guten sportlichen Leistungen haben wir eine Vorauswahl getroffen. Wir versuchen dabei die jeweiligen Titel und Sportarten in Relation zu setzen, manch tolle Leistung auf Bezirksebene oder in den Schulmannschaften bleibt dabei auf der Strecke.

Festgelegte Kriterien für unsere Auswahl sind seit jeher: Die Sportler müssen aus dem Verbreitungsgebiet stammen, hier leben oder für einen hiesigen Verein starten. Titel allein zählen nicht. Wir schlagen nur Sportler vor, die mindestens 15 Jahre alt sind. Die Jugend hat es wegen der Altersgrenze nicht ganz leicht, ihre Sportlerwahl-Zeit kommt aber sicher noch! Die RHEINPFALZ-Sportler sollen zudem Vorbilder im Geist des Fair-Play und des Einsatzes für andere sein.

Jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie für Ihre Favoriten in den Bereichen Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2023 ab. Unter allen Wählern verlost die RHEINPFALZ ein I-Pad. Abstimmungsschluss ist Mittwoch, 3. April 2024. Jede Stimme zählt, wählen Sie jetzt!