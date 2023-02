Pascal Frank beendet zum Saisonende sein Engagement bei der SG Rieschweiler. 18 Jahre ist Frank dann für den Verein an der dicken Eiche regelmäßig aufgelaufen. Verabschieden möchte sich der 34-jährige Abwehrspieler bestenfalls mit dem Klassenerhalt in der Landesliga.

Als Hauptgrund für seine Entscheidung gibt das SGR-Urgestein an, dass er mehr Zeit mit seinem vierjährigen Sohn verbringen möchte. Da ihn sein Beruf als Bauingenieur bei der Wasgau AG ebenfalls sehr einnimmt, möchte er zukünftig weniger Aufwand in den Fußball investieren. Ganz wird Pascal Frank die Stollenschuhe aber nicht an den Nagel hängen. Für seinen Heimatverein, den FC Merzalben, läuft er in der kommenden Saison in der B-Klasse auf.

Frank ist neben seiner jetzigen Spielertätigkeit auch Mitglied im Vorstand der SG Rieschweiler und möchte das auch nach seinem Wechsel bleiben. Ein Gespräch mit den anderen Gremiumsmitgliedern soll in dieser Sache demnächst Klarheit bringen.