Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TV Althornbach kann am Sonntag in der Partie beim SV Ixheim (Anstoß: 15 Uhr, Westpfalzstadion) seinen Meistertitel in der B-Klasse West festmachen.

Für SVI-Spielertrainer Yannik Utzinger geht am Sonntag eine spezielle Spielzeit zu Ende. Als spielender Co-Trainer kehrte er im vergangenen Sommer zu seinem Jugendverein zurück. Neben Haupttrainer