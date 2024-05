Am langen Wochenende stehen uns kühle und sehr wechselhafte Tage bevor. Von Frühsommerwetter keine Spur, es mutet eher herbstlich an. Der Donnerstag, Fronleichnam, startet bei 11 Grad und erreicht in der Spitze 19 Grad. Dazu wechseln sich viele Wolken mit etwas Sonnenschein ab. Immer wieder gibt es Schauer, vereinzelt auch gewittrig. Der Brückentag, Freitag, startet mit 10 Grad. Nachmittags bleibt es bei maximal 17 Grad kühl mit Schauern. Dazwischen zeigt sich manchmal die Sonne. Der kühlste Tag der Woche wird der Samstag. Morgens gibt es die derzeit üblichen 10 Grad, nachmittags bleibt es mit nur 15 Grad frisch. Der wechselhafte Gesamtwettereindruck mit vielen Wolken, etwas Sonne und Schauern bleibt uns erhalten. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist der Sonntag. Zwar starten wir bei 7 Grad etwas kühler, doch gibt es tagsüber nur noch vereinzelt Schauer. Bei 18 Grad am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. An allen Tagen weht ein mäßiger Wind. Auch in der kommenden Woche ist kein Übergang zu beständigem Frühsommerwetter in Sicht. Sommerfreunde müssen sich nach wie vor gedulden.