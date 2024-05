Beim Homburger dm-Firmenlauf werden am 29. Mai 5.289 Läufer aus 220 Unternehmen starten. Spitzenreiter ist die Saar-Uni in Saarbrücken mit 1312 Läufern. Wer sich spontan entscheiden möchte, bei der 5,2 Kilometer langen Strecke mitzulaufen, kann sich am 27. Mai oder am 29. Mai (jeweils von 14 bis 18 Uhr) die Startunterlagen auf dem Christian-Weber-Platz holen. Mehr Infos findet man im Internet unter firmenlauf-homburg.de.