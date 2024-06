Sprinterin Sina Mayer vom LAZ Zweibrücken, die zum deutschen Kader für die Olympischen Spiele in Paris gehört, gewann am Samstag in Eisenberg den Titel. Daneben gingen viele weitere Titel, vor allem im Stabhochsprung, nach Zweibrücken.

„Das war echt eine spontane Entscheidung“, sagte Sina Mayer über ihren Start. Sie hatte nach dem guten Trainingslager in Florida zuletzt einen hartnäckigen Infekt im Gepäck